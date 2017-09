Organizadores del acto en Madrid a favor del referéndum catalán no descartan recurrir la suspensión del mismo

Los organizadores del acto sobre el derecho a decidir previsto para este domingo en la Nave de Terneras de Matadero no descartan recurrir la suspensión cautelar del mismo dictada por el juez este martes, como ha señalado a Europa Press uno de los responsables que registró la petición en el Ayuntamiento, Pedro Casas.

En declaraciones a Europa Press, Pedro Casas ha asegurado que aún no tienen la notificación del juez, y hasta que no la tengan, no podrán recurrir. Una vez esté en su poder, valorarán si es posible recurrirlo. De momento, continúan con la rueda de prensa convocada para mañana en Traficantes de Sueños, donde explicarán el contenido del encuentro.