Organización europea de sindicatos policiales cree que los mandos de los Mossos deben asumir la responsabilidad del 1-O

Denuncia el "intolerable" acoso a familias de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil y las condiciones "indignas" de trabajo

La responsable de Eurocop, miembro de la policía autonómica catalana, ha eludido pronunciarse sobre quién debería asumir la dirección de los Mossos. "Nosotros somos policías, cumplimos nuestra función, que es garantizar la seguridad ciudadana y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos --ha sostenido--. No vamos a hacer declaraciones políticas porque no somos políticos. No vamos a decir lo que nos gustaría o no nos gustaría".