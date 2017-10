Oltra pide a los partidos políticos "responsabilidad" para "no alentar" actos violentos como los de 9 d'Octubre

Dice no conocer las "prioridades políticas en las órdenes a la policía" para detener a una yayoflauta frente a los daban patadas

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha apelado este viernes a la "responsabilidad" de los partidos políticos para "no aumentar la crispación" y "no alentar" actos violentos e insultos agresivos como los que se vivieron el la ciudad de València el pasado 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

Oltra ha confesado que le da "lástima" que delante iba la Senyera, "los símbolos de lo que nos ha de unir" mientras al lado recibían insultos. "No sé yo si es muy edificante como pueblo, tenemos que hacer una reflexión colectiva", ha reiterado. A su juicio "a la gente le hace falta mucho amor en esta vida. Me dan ganas de darles un abrazo cuando están tan desencajados pero es arriesgado", ha admitido.

No obstante, ha reivindicado que "el fascismo se combate con cultura democrática en cultura política. No tendría que haber lugar para la gente que se manifiesta violentamente, no solo la coge un bate de béisbol y da golpes, sino también para la violencia verbal, el insulto, la falta de respeto a los otros. "Eso no deja de ser preocupante", ha admitido.