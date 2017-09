Oltra sobre las diferencias en Compromís: "La diversidad de opiniones es nuestra seña de identidad"

La vicepresidenta de la Generalitat valenciana y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha indicado este lunes, respecto a las diferencias en el seno de esta coalición sobre el referéndum de independencia en Cataluña, que "la diversidad de opiniones" es "un valor" y una "seña de identidad" de esta formación.

Con todo, la responsable autonómica ha subrayado que "no hay una democracia si no defendemos la opinión de aquellos que no piensan como nosotros. "Es una idea ilustrada sin la cual no hay democracia", ha apuntado.