Oltra no ve "constitucional" que el concierto vasco permita a Euskadi tener el doble de dinero que a los valencianos

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado este viernes, sobre el concierto vasco, que no ve "constitucional" que la posibilidad de recaudar que tiene Euskadi permita a los habitantes de esa comunidad autónoma tener el doble de dinero que los valencianos.

"El gobierno es un gran dialogador y seguiremos intentando pactar un sistema de financiación que no castigue a la Comunitat ni a nadie", ha señalado Oltra, que cree que en la negociación de los PGE "se han cambiado las reglas de juego unilateralmente" y ha hecho notar que, por ejemplo, Euskadi tendrá el doble del presupuesto de los valencianos si se descuenta el servicio de la deuda.

Así, ha insistido en que cada ciudadano vasco tiene "el doble de dinero" que los ciudadanos valencianos si se descuenta del presupuesto el servicio de la deuda. "¿Esto es razonable?", se ha preguntado, y se ha contestado ella misma: "No, no lo es, por mucho que el concierto vasco sea constitucional".

En esta línea, ha puntualizado que el concierto vasco contempla la capacidad de recaudación, es decir "quién recauda", que en comunidades de régimen común es el Estado y en Navarra y Euskadi la propia comunidad autónoma". "De que la posibilidad de recaudar haga que tengan el doble de dinero que los valencianos, no es constitucional", ha reiterado, y ha abogado por negociar un sistema de financiación "que garantice que los derechos que tienen las personas en España no estén garantizados en un sitio y en otro no".