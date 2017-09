Oltra advierte: "Con la excusa de defender la Constitución no se pueden vulnerar derechos fundamentales"

La líder de Compromís reclama una "solución dialogada" y acusa a Rajoy de llevar "a un callejón sin salida"

La colíder de Compromís, Mónica Oltra, ha advertido este miércoles de que "con la excusa de defender la Constitución, no se pueden vulnerar derechos fundamentales", en referencia a las detenciones practicadas en Cataluña en relación con el referéndum secesionista convocado por la Generalitat catalana para el 1 de octubre.

Para Oltra, las cosas en democracia se solucionan "sentándose a hablar sin apriorismos" y ha asegurado que "todo lo que no sea poner en el centro la palabra, el diálogo y las razones" desemboca en "un callejón sin salida" que "es donde nos está llevando el Gobierno de Rajoy".

De esta manera, Oltra ha instado a ambas partes a "sentarse a la mesa y a empezar a hablar". Preguntada sobre si este diálogo se puede producir antes del 1 de octubre, ha considerado que "probablemente" no se puede llegar a una solución en diez días pero que "hay suficiente tiempo para sentarse a hablar".

"Yo no me resigno a pensar que no nos podemos sentar todos en una mesa a hablar porque el día que piense eso, pensaré que la democracia se ha quedado sin instrumentos para solucionar los conflictos políticos", ha declarado.