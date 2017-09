Oltra cree que el Gobierno catalán debería renunciar al referéndum para llegar a una solución "pactada"

Subraya que no habrá un una solución al problema territorial "que no pase por solventar los problemas de los valencianos"

"Cuando reivindicamos el diálogo lo que estamos diciendo es que los dos gobiernos se sienten en una mesa sin apriorimos y eso vale para todos los apriorismos tanto de los de un lado como los del otro porque lo que no parece una buena solución es que cada uno se mantenga en su posición inicial y no se mueva de ahí porque así es difícil llegar a acuerdos", ha afirmado.

Para ello, ve necesario que la negociación comience "sin apriorismos" de las partes porque, en caso contrario, no cree que se pueda alcanzar una acuerdo. "Si uno ya va con la hoja de ruta preconcebida es difícil llegar a un punto entre las partes", ha insistido.

De este modo, ha señalado que se tienen que revisar las estrategias dado que "parece que la de Rajoy no está funcionando". "Las cosas no se deciden a las bravas", ha subrayado para insistir en que "las partes deben dar pasos hacia atrás, sentarse en la mesa y hablar" para llegar a una solución "dialogada y consensuada". "En un país civilizado las cosas se arreglan hablando", ha subrayado.

Preguntada por el ofrecimiento del Ministro de Economía, Luis De Guindos, de abrir negociaciones económicas y fiscales con Cataluña, si la Generalitat descarta el referéndum, Oltra ha subrayado que la cuestión territorial que se tiene que poner encima de la mesa en España "no afecta solo a Cataluña". "España no solo tiene un problema territorial en Cataluña y todo en España no es Cataluña", ha subrayado.