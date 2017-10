Oltra: "Me gustaría que no hubiera DUI y que el Gobierno de España empezara a tender puentes y no a dinamitarlos"

EUROPA PRESS

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha afirmado este martes sobre la situación en Cataluña que le gustaría "que no hubiera declaración unilateral de independencia (DUI) por un lado y que el Gobierno de España empezara a tender puentes y no a dinamitarlos". "Me gustaría que todos se bajaran de sus verdades absolutas y se sentaran a buscar una solución a este conflicto", ha dicho.

En declaraciones a los medios en Castellón, ha indicado al ser preguntada sobre qué podría pasar en la sesión del Parlament que puede pasar "de todo" y que a ella le gustaría "que hubiera un poco menos de testosterona", que "es divertida para algunas cosas pero para la política no".

Asimismo, ha abogado por "dimensionar bien el conflicto" porque no sólo está "violentando y fracturando" a la sociedad catalana y "empezar a buscar solución en lugar de estar instalados en los problemas".

Por ello, ha incidido en que le gustaría "que unos no declararan unilateralmente la independencia y otros, a partir de ahí, se pusieran a buscar soluciones y dejaran de estar instalados en el conflicto".

Oltra también ha pedido "que todo el mundo abandone este lenguaje bélico que está violentando a la sociedad y envalentonando a esos individuos violentos, agresivos que hay lamentar en nuestra sociedad y ahora salen a la calle y se creen con el derecho de partirle la cara a la gente", en referencia a los incidentes ocurridos en la manifestación del 9 d'Octubre en Valencia.