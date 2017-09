Oltra, sobre Cataluña: "Debemos hacer patriotismo de la gente, cuando mi bandera es mi vecino hacemos pueblo y país"

La vicepresidenta del Consell y líder de Compromís, Mónica Oltra, ha abogado este sábado, en relación al referéndum convocado para el 1 de octubre en Cataluña, por "hacer patriotismo de la gente". Y ha aseverado: "Si mi bandera es mi vecino, estamos haciendo pueblo y estamos haciendo país".

"Llevan tres semanas preguntándome por la independencia y me dan ganas de explicar que a mí lo que de verdad ahora más me preocupa y me ocupa es la dependencia, la atención a las personas dependientes", ha reivindicado en su intervención en la reunión de la Mesa Nacional de Iniciativa del Poble Valencià-Compromís, celebrada en Valencia, informa la coalición en un comunicado.

También ha apuntado "que no se tenga que pagar por los libros de texto de los niños y que ya no se tengan que abandonar tratamientos porque no se pueden pagar las medicinas, con la eliminación del copago que beneficia a 1,3 millones personas". Ha recordado al respecto que la Comunitat es "la única autonomía que sufraga todo el tratamiento para la Hepatitis C en todos sus estadios".