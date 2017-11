Oltra replica a Bonig que no puede "sumar peras con manzanas" porque el Botànic no tiene asesores "en B"

Europa PRESS

Señala que en estos momentos el Consell "no aspira" a subir sus sueldos VALÈNCIA, 3 (Europa PRESS) La portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha replicado este viernes a la presidenta del PP, Isabel Bonig, que "no se pueden sumar peras y manzanas" ni "comparar cifras que no son comparables" porque el Gobierno del Botánico tiene todos sus asesores en A y no tiene trabajadores 'zombis' como el PP.

La portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha replicado este viernes a la presidenta del PP, Isabel Bonig, que "no se pueden sumar peras y manzanas" ni "comparar cifras que no son comparables" porque el Gobierno del Botánico tiene todos sus asesores en A y no tiene trabajadores 'zombis' como el PP.

Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha señalado al respecto que "no son así" las cifras proporcionadas este jueves por Bonig para afirmar que el gasto de cargos de confianza del actual Consell superar al última año del PP.

Ha recalcado que tienen todos sus eventuales en A y se debe tener en cuenta también que tienen una conselleria más y, sobre el gasto total, ha recordado que desde 2015 se ha producido un incremento salarial marcado por los Presupuestos Generales del Estado.

Al respecto, ha asegurado que el PP tenía "los asesores en A y en B" y en ese sentido se ha preguntado qué eran las personas que estaban contratadas en Ciegsa pero que luego estaban trabajando en el gabinete de un conseller. "O se cuenta el B también o no se puede contabilizar", así.

En esta línea, ha insistido en que "lo que sí que está claro" es que el Gobierno del Botánico tiene "todo en A" y "todo le mundo conoce quién es el personal eventual" frente a la etapa del PP que "estaba oculto porque eran de los de 'Aló presidente'" y "luego estaban en otros sitios".

"Había muchos trabajadores zombis, asistencias técnicas que no lo eran, profesores de religión que estaban también en el gabinete de un conseller o del presidente Fabra", ha reprochado. "Las comparativas deben hacerse siempre con la misma vara de medir", ha apostillado.

Por otro lado, Oltra también ha contestado a Bonig sobre la dimisión de altos cargos y ha aclarado que hasta que no anuncie en la rueda de prensa posterior a un pleno del Consell que hay un cese "todo el mundo está en su puesto". "Esos cambios los tiene que decir el Consell", ha insistido.

Bonig apuntó este jueves que la dimisión "en diferido" de Diego Macià como director general de Industria es uno de los "muchos problemas" que ha provocado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, por "vender" el PSPV a Compromís. De hecho, afirmó que los presupuestos son "la rendición" de los socialistas a Compromís.

AUMENTO DE SALARIOS

Asimismo, preguntada sobre el cobro de la carrera profesional para los altos cargos que sean funcionarios, ha dicho que se trata de un complemento que cobrarían igualmente si estuvieran en su puesto, dado que es un derecho adquirido.

Oltra ha aclarado que se trata de una cuestión diferente a la enmienda que se quiso introducir en el presupuesto de 2017 era que los altos cargos del Consell pudiera cobrar su salario de origen.

Según ha dicho, "no tiene sentido" que los que estén por encima ganen menos que sus subalternos. "Eso son disfunciones que hacen que la gente se lo piense porque a la gente les pueden pedir patriotismo pero que le rebajen el sueldo 20.000 no les gusta a nadie", ha afirmado.

Sobre la posibilidad de una subida de sueldo para los altos cargos no funcionarios, ha indicado que en estos momentos el Consell no aspira a subir sus sueldo y ha indicado que a cualquiera que se le pregunte si quiere un aumento de sueldo diría que sí, pero no aspiran a ello.

En este punto, ha indicado que "podría ser razonable" que un conseller cobrase lo mismo que un portavoz de un grupo parlamentario y el presidente de la Generalitat lo mismo que el presidente de las Corts, pero ha agregado: "Imagínense si planeamos eso, agárrense a las sillas de lo que vendría".