La juez María Núñez Bolaños cumple este viernes dos años como titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que instruye 'macrocausas' como los ERE fraudulentos, y ha hecho balance de todo este tiempo señalando que "en dos años ha salido más papel que en los cinco anteriores", cuando la titular era Mercedes Alaya, resaltando que ha contribuido a acabar con el "colapso" y al "atasco" de este órgano judicial.

En declaraciones a un grupo de periodistas, la juez María Núñez ha subrayado que, en estos dos años, "ha salido mucho papel, más papel que en los cinco años anteriores", e incluso "me dicen que no es que en dos años haya sacado más papel que en los cinco anteriores", sino que "ha salido más papel que en los cinco siguientes si yo no hubiera estado aquí".

"Ha salido mucho trabajo", ha destacado la magistrada, que ha asegurado que "hay una cosa que no se ve, que es el trabajo diario de la oficina judicial, con notificaciones diarias". "Es un trabajo que no se ve, pero la oficina funciona, funciona notificando todos los días", ha resaltado.

"No dejan de entrar atestados, la semana pasada entraron tres y no puedo sacar tres o cuatro atestados todas las semanas", ha lamentado la juez, que ha anunciado que, de aquí a final de año, elevará a la Audiencia "otras diez o doce piezas". "Hemos pasado del colapso del Juzgado a colapsar la Audiencia, el atasco salta de edificio", ha dicho.

Asimismo, ha asegurado que no se arrepiente de haber pedido la plaza de titular del Juzgado de los ERE, recordando en este sentido la anécdota de un abogado que, estando en Sala, le dijo 'ya se verá si usted está o no está el mes que viene' y 'si lleva o no lleva los ERE', aunque ha afirmado que ha olvidado este tipo de comentarios porque no es "en absoluto rencorosa".