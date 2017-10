La juez Núñez archiva cuatro ayudas al exvicesecretario del PSOE-A Rafael Velasco y envía otras nueve a Córdoba

La juez María Núñez Bolaños, que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación, ha archivado la investigación relativa a cuatro ayudas concedidas al entramado empresarial vinculado al ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco, mientras que se ha inhibido en favor de los juzgados de Córdoba en relación con otras nueve ayudas otorgadas por la Delegación Provincial de Empleo.

Según pone de manifiesto, "el mero hecho de que determinadas empresas se dediquen a realizar cursos de formación, subvencionados, no induce a pensar en ilícito penal alguno", añadiendo que "era esta la única razón o indicio invocado" por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "indicio que no debió dar lugar a investigación penal alguna, como resulta de lo instruido".

La magistrada dice que "todo ello no quiere decir que pueda existir un fraude", no obstante lo cual "no se puede anudar al fraude el delito de prevaricación o malversación", ya que "la existencia de fraude no es sinónimo de prevaricación y mucho menos de malversación", mientras que "tampoco lo es la existencia de menoscabo de fondos públicos que existe en toda sanción prescrita".