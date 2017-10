La juez Núñez "excluye" al exviceconsejero de Empleo de la pieza por el ERE de la Faja Pirítica de Huelva

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares, ha decidido "excluir" al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá de la pieza separada por las ayudas sociolaborales por valor de más de 40 millones concedidas para las prejubilaciones de los mineros de la Faja Pirítica de Huelva tras aplicar el criterio marcado por la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha dictaminado que sólo haya un juicio para los ex altos cargos imputados en la pieza 'política'.

El abogado del exviconsejero de Empleo pidió a la juez que no dirigiera contra su patrocinado la pieza separada por las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva al entender que los hechos incluidos en la pieza 'política' absorberían los que se les imputan en dicha pieza, afectando al principio 'non bis in ídem'.