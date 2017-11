Nuet afirma que el juez del Supremo les dijo: "Tranquilos, esto no es la Audiencia Nacional"

Noticias Cuatro / Agencias

El líder de EUiA, Joan Josep Nuet, ha explicado que al inicio de la declaración de los miembros de la Mesa del Parlament en el Tribunal Supremo, investigados por permitir debatir y votar mociones independentistas, el magistrado Pablo Llanero les dijo: "Tranquilos, esto no es la Audiencia Nacional".

Nuet, miembro de la Mesa del Parlament, ha hecho estas declaraciones en varias entrevistas en en medios catalanes después de que el jueves declarara junto a la presidenta del Parlament en funciones, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó.

"Esto no es la AN y lo que ha pasado allí aquí no tiene por qué pasar" , dijo el juez a una letrada al principio de la declaración, cuando le recordó que la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, había decidido encarcelar a los exconsellers que habían comparecido ante ese tribunal, ha afirmado Nuet.

Ha recordado que quién marca la justicia en España no es la Audiencia Nacional sino el Supremo, y que la abogada pedía que, como hubo decreto de prisión en la AN, en el Supremo también se tendría que producir, a lo que el magistrado replicó: "Señora, es el Supremo quién marca el camino de las decisiones, no la Audiencia Nacional al Supremo", siempre según la versión de Nuet.

Preguntado por si uno de los motivos por los que él ha salido en libertad es porque no es independentista, ha respondido: "Sí. Además, la voluntad del fiscal era la criminalización de las ideas, quedó evidente en su alegato. Que yo no sea independentista ha ayudado a que esté libre sin fianza ".

El magistrado decretó libertad sin fianza para Nuet, prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para Forcadell y una fianza de 25.000 euros a depositar en una semana al resto de investigados, si no quieren entrar en la cárcel.

"El Supremo es el Estado en sentido profundo de la palabra, y la Audiencia es una seta dentro del sistema judicial Español", ha añadido Nuet.

Nuet ha defendido que los miembros independentistas de la Mesa asumieran en su interregotorio la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la disolución del Parlament , y ha tachado de indigno considerar que traicionaron a alguien: "Su dignidad fue absoluta".

"Ellos hicieron un esfuerzo de sentido común, de decir cosas que son evidentes y que la gente no dice porque no queda bien, por si no les votarán, pero que son ciertas", entre las que ha citado que el 155 es efectivo y que la proclamación de la independencia no se ha podido materializar.