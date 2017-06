El diputado de SíQueEsPot en el Parlamento catalán Joan Josep Nuet está citado a las 9 horas de este lunes para declarar como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por votar a favor de tramitar una propuesta de resolución de JxSí y la CUP que incluía la defensa de un referéndum unilateral sobre la independencia, aprobada el 6 de octubre.

En un principio, Nuet no estaba incluido en la causa porque la Fiscalía no le apuntó en su querella al considerar que no pretendía, como los diputados de JxSí, "incumplir los mandatos del Tribunal Constitucional" pero se autoinculpó en declaraciones a la prensa y, finalmente, la magistrada lo citó también como investigado.