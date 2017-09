Nuet (EUiA): "No habrá suficientes prisiones para encarcelar a todos los que no se doblegarán"

EUROPA PRESS

El coordinador general de EUiA, Joan Josep Nuet, ha advertido este miércoles de que no habrá papel suficiente para todas las querellas que se presentarán por el referéndum que el Govern ha convocado para el 1 de octubre y que "no habrá suficientes prisiones para encarcelar a todos los que no se doblegarán y no bajarán la cabeza".

"Seguro que votaremos, nos movilizaremos y daremos una lección a Mariano Rajoy de que no se puede pisar a todo un pueblo", ha agregado en declaraciones a los medios ante la Generalitat, y ha condenado lo que ve una agresión del Gobierno del PP contra las instituciones catalanas y ciudadanos que pacíficamente se han movilizado durante años.

El también secretario tercero de la Mesa del Parlament ha dicho que son intolerables y de tics autoritarios "el despliegue policial, la agresividad, las detenciones y la criminalización de las instituciones catalanas", y ha augurado que este será el pan de cada día hasta el 1 de octubre, para el que quedan diez días que asegura que serán tensos.