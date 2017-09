Nick Clegg asegura que siempre ha estado "en contra del separatismo" y que "no es la respuesta"

El ex viceprimer ministro británico Nick Clegg ha asegurado en relación al referéndum de independencia catalán que él "siempre ha estado en contra del separatismo", ya que opina que el secesionismo "nunca es la respuesta" ante la incertidumbre, según ha declarado este martes durante su intervención en un foro de negocios celebrado en Madrid.

Al ser preguntado sobre su opinión sobre el secesionismo catalán, Clegg ha asegurado que a lo largo de su trayectoria política siempre ha sido un firme defensor de la unidad, tanto nacional como internacional. "Siempre he estado en contra del separatismo. Simplemente no creo que ninguno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos pueda solucionarse separando a la gente", ha declarado.

El ex viceprimer ministro ha hablado desde su experiencia en la organización del referéndum de independencia de Escocia de 2014, que tuvo lugar durante su etapa como parte del Ejecutivo del ex 'premier' británico David Cameron. No obstante, ha recalcado que la votación sobre Escocia se produjo en "un contexto totalmente distinto" a Cataluña, por lo que no son comparables.