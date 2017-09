Narbona cree que la respuesta de Rajoy a la modernización del Estado autonómico "está a la altura del desafío"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, se ha mostrado "gratamente sorprendida" por la respuesta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la propuesta del secretario general socialista, Pedro Sánchez, de abordar la modernización del Estado autonómico y ha reconocido que "está a la altura" del desafío independentista.

Asimismo, Narbona ha hecho un llamamiento al resto de fuerzas políticas para que apoyen esta comisión "para garantizar la unión de todos los pueblos de España". "Nosotros queremos contar con todos aquellos que tengan una voluntad de diálogo y que no tengan posiciones intransigentes", ha asegurado.

Tal y como ha detallado, la comisión que pretenden crear "no trata de convencer a los independentistas que no quieren ser convencidos", sino "llegar a una inmensa mayoría de catalanes que quizá siente que ha habido agravios estos últimos años, pero que no son personas que tengan como objetivo claro la separación del resto de España".