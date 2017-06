La exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, que se convertirá en presidenta del PSOE en el Congreso Federal de este fin de semana, ha afirmado este lunes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "es manifiestamente censurable", puntualizando que, sin embargo, para aprobar una moción de censura en el Congreso de los Diputados "hace falta una aritmética que en este momento no existe".

Narbona ha defendido que Rajoy "ha acumulado méritos desde los casos de corrupción, de los que tiene un enorme responsabilidad política, a las políticas de recortes, que han aumentado la desigualdad, la pobreza y la precariedad", y que por "todo ello" es "censurable". Aun así, ha recalcado que el Grupo Parlamentario del PSOE, al que no pertenece, decidirá su propia posición en la moción de censura que el Grupo de Podemos solicitará mañana.

La exministra ha insistido en que esta moción de censura "hubiera sido posible" en la anterior legislatura, "si Podemos hubiera votado de forma que Pedro Sánchez hubiera sido presidente". "No tendríamos a Rajoy" de esa manera, ha insistido.

Por otra parte, Cristina Narbona ha señalado que con el 39 Congreso Federal comienza en el PSOE un tiempo "en el que es muy necesaria la generosidad y la visión de futuro". "Aquí no sobra nadie que acepte los resultados, el voto mayoritario de los militantes y, por lo tanto, un nuevo proyecto político y modelo de partido", ha subrayado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que los militantes que "quieran colaborar en ese cambio" y, en particular, en la política económica, serán "bienvenidos y necesarios", "vengan de donde vengan".

De esta forma, a partir de julio dejará su despacho en el Consejo de Seguridad Nuclear, aunque, ha precisado, los delegados decidirán este domingo si ocupa la presidencia del partido. "He estado instalada bastante tiempo en el 'no es no', porque quería seguir en el Consejo de Seguridad Nuclear", ha explicado.