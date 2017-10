Narbona dice que el PSOE quiere una aplicación del 155 "lo más limitada" y que permita "recuperar la legalidad"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha abogado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución de la manera "más limitada y menos duradera en el tiempo posible" para "recuperar democracia y legalidad en Cataluña", si bien ha hecho un llamamiento al presidente Carles Puigdemont para que convoque elecciones y evite de esa forma la aplicación del citado artículo 155.

Cristina Narbona, que ha intervenido en un acto organizado por el PSN en Pamplona sobre transición ecológica de la economía, ha afirmado en declaraciones a los periodistas que "la solución requería una respuesta para recuperar en Cataluña la democracia y la legalidad" y ha apuntado que "hay que tener en cuenta que la Generalitat y los partidos independentistas han llevado adelante actitudes que marginan a la mayoría del pueblo de Cataluña, no hay esa mayoría independentista que justificaría alguna de las actuaciones de la Generalitat".

En cuanto a los efectos de la aplicación del artículo 155 en Cataluña, Cristina Narbona ha afirmado que "los catalanes no son un ente homogéneo, aunque el presidente Puigdemont se esfuerza en hablar del 'poble' catalán como algo completamente compacto". "Lo cierto es que eso no es así y dentro de Cataluña hay muchas personas que han estado hasta ahora en silencio pero que paulatinamente van haciéndose oír y sobre todo hay una extraordinaria preocupación por las gravísimas consecuencias económicas que está teniendo este proceso de secesión en diferido", ha añadido.

También se ha referido Cristina Narbona a la relación entre el PSOE y PSC, para afirmar que "a lo largo de muchos años he tenido la ocasión de ver las relaciones entre nuestros dos partidos y nunca había visto tanta sintonía como en estos últimos tiempos". "Es verdad que en algún momento puede haber una opinión puntual ligeramente diferente, pero nuestro planteamiento de fondo es muy análogo al planteamiento del PSC y es de las cosas que más me satisfacen, porque frente a esta situación sería muy negativo que el Partido Socialista no tuviera ideas parecidas al PSC", ha destacado.