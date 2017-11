Munar, citada a una segunda vista previa por Studio Media el 11 de diciembre tras no alcanzar un acuerdo

La ex presidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, deberá volver a la Audiencia para una segunda vista previa el 11 de diciembre tras no alcanzarse un acuerdo entre las partes en la vista que se ha celebrado este miércoles.

La defensa de la ex presidenta había estado trabajando estos últimos días para lograr un acuerdo pero finalmente no ha sido posible. Cabe recordar que en este caso están investigadas un total de ocho personas, entre ellas el ex vicepresidente insular, Miquel Nadal, el ex conseller de Territorio, Bartomeu Vicens, y el ex conseller de Presidencia, Miquel Ángel Flaquer.