Moreno (PP)dice que le gustaría no presentar enmienda a la totalidad al Presupuesto y sigue abierto al diálogo con Junta

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha asegurado este lunes que le gustaría "no tener que presentar una enmienda a la totalidad al Presupuesto de la Junta para 2018" y que sigue abierto al diálogo con la Junta. De hecho, según ha precisado, espera que el contacto telefónico que la semana pasada mantuvieron la secretaria general del PP-A, Loles López, y el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, pudiera materializarse esta semana en un "contacto físico" entre los distintos equipos.

En este contexto, ha indicado que para que el PP-A no presente enmienda a la totalidad a las cuentas del próximo año "me tienen que dar argumentos y concesiones, y por ahora no hay voluntad ni de diálogo", pese a que su formación ha realizado propuestas "que ha sido contestadas por parte de la presidenta de la Junta con descalificaciones personales". "No hay un mínimo interés en estudiarlas y en buscar puntos en común", ha destacado.