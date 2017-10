Moragues anuncia una investigación para identificar a los autores de las agresiones en la manifestación del 9 d'Octubre

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha dicho que los enfrentamientos registrados en la manifestación de ayer lunes en Valencia, convocada por la Comissió 9 d'Octubre en el marco del Día de la Comunitat Valenciana, fueron "puntuales" y "previos" y que se circunscribieron a "zonas aledañas" a la plaza de San Agustín, como la avenida del Oeste, desde donde arrancaba la movilización autorizada. No obstante, ha advertido que se ha iniciado una investigación para identificar a los agresores.

Frente a ellos, el delegado del Gobierno ha señalado que había una concentración "muy importante y no autorizada" de grupos de extrema derecha "en un punto cercano" y que la Policía Nacional acordonó a los grupos de extrema derecha y a los independentistas y que los enfrentamimientos se produjeron con "carácter previo" y en "calles aledañas".

Por ello, cuestionado por las peticiones de partidos como Compromís, EUPV o Podemos en las que se solicita su dimisión, Juan Carlos Moragues ha apuntado que ha hecho una reflexión sobre "qué podría haber hecho mejor" ayer y ha desgranado que había una manifestación autorizada, la de la Comissió, a la que se sumaron los independentistas de la CUP; y que frente a ella, había una concentración no autorizada de la extrema derecha.

"Y se tuvo en cuenta y se acordonaron para que no hubiera enfrentamientos", ha subrayado y ha destacado que la actuación policial es "de agradecer" y ha esperado que la Comissió del 9 d'Octubre así lo reconozca "porque velaron por su integridad física".

"Ahora mismo es muy importante sensatez, diálogo y que no se produzca el efecto contagio de lo que está sucediendo en Cataluña en la Comunitat Valenciana", ha seguido.

El delegado del Gobierno ha afirmado que "no consta" que haya heridos por las agresiones y ha destacado que se "preservó la seguridad y la integridad física de los manifestantes y su derecho". Asimismo, ha desvelado que se mantuvo en contacto con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y con el director general de Seguridad, José María Ángel, y "con el convocante, que era UGT".

"No me consta que haya heridos, es verdad que en las imágenes hay algún enfrentamiento, pero no hubo cargas policiales; y los enfrentamientos puntuales fueron previos a la manifestación que transcurrió dentro de la tensión con normalidad y sin altercados destacables", ha insistido.