Montoro pide a Compromís "disposición" y "sentarse a la mesa" para negociar entre todos un nuevo sistema de financiación

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha reclamado este martes a Compromís que muestre su "disposición" y "se siente a la mesa" para negociar un nuevo sistema de financiación autonómico, ante las críticas al ministro por llamar "llorones" a los políticos valencianos.

"No podemos hacer una financiación autonómica sin el PSOE y no lo debemos hacer. Gobierna en siete comunidades de régimen común y en la Comunidad Valenciana gobierna con ustedes, no es solo insistir en que existe la disposición sino que necesitamos su disposición", ha respondido el titular de Hacienda.