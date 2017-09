Montoro defiende los controles a Cataluña frente al recurso de Unidos Podemos en el Supremo

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido los controles impuestos por su departamento a la Generalitat de Cataluña para impedir que se produzcan gastos para organizar el referéndum de independencia del uno de octubre, controles contra los que va a presentar un recurso en el Tribunal Supremo el grupo de Unidos Podemos en el Senado.

"El PP no puede izar la bandera de la democracia porque son los primeros que no cumplen la ley. No pueden reprochar a otro Parlamento que las cosas no se han hecho los suficientemente bien después de lo que han hecho estas semanas", ha agregado.