La consellera de Sanidad valenciana, Carmen Montón, quien formó parte de la anterior ejecutiva de Pedro Sánchez, ha explicado este martes su apoyo explícito a la candidatura de Ximo Puig para revalidar su cargo como secretario general del PSPV, y lo ha enmarcado en un acto de "coherencia personal y política". "Igual que quiero que Pedro Sánchez sea secretario general y sea también presidente del Gobierno, quiero que Ximo Puig sea presidente de la Generalitat y sea también el secretario general" del PSPV, ha señalado.

La consellera ha asegurado que está manteniendo una postura de "coherencia personal y política" y ha manifestado que no ha querido tener "protagonismo" en el proceso federal ya cerrado pero sí que debe participar en el proceso para el congreso del PSPV.

"Igual que quiero que Pedro Sánchez sea secretario general y así he trabajado para ello y que sea también presidente del Gobierno, quiero que Ximo Puig sea presidente de la Generalitat y sea también el secretario general", ha subrayado, y ha reiterado que es para ella "un ejercicio de coherencia".

En esta línea, ha añadido que el proceso federal ya se ha cerrado y en él no ha querido "tener un protagonismo", pero ha justificado: "Después de doce años que estoy en la Comunitat Valenciana, sí creo que el proceso en el que tengo que participar es en el proceso de la comunitat valenciana, en el de PSPC y por eso me he manifestado a favor de Ximo Puig como secretario general".