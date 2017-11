Montilla cree que las medidas de la juez "favorecen" que los independentistas se sientan "agredidos"

EUROPA PRESS

El expresidente de la Generalitat y senador del PSC, José Montilla, ha criticado que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela haya enviado a prisión al exvicepresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras y a ocho de los exconsejeros alegando que este tipo de medidas, a su juicio, "favorecen" que los independentistas se sientan "agredidos".

"Lo que favorece es ese movimiento emocional, de cerrar filas, de sentirse agredidos", ha afirmado en una entrevista en COPE recogida por Europa Press, preguntado si el encarcelamiento de los exmiembros del Ejecutivo catalán puede repercutir en el bloque independentista.

El socialista cree que toda decisión judicial se debe "respetar y acatar", si bien es cierto que "no quiere decir que sean las tablas de la ley y que no se puedan comentar o criticar". "Hay personas que están encarceladas que estuvieron en Bruselas pero que volvieron para presentarse delante del juez. ¿Posibilidad de seguir delinquiendo? Ya no están en el ejercicio de sus cargos", ha apuntado, cuestionando así algunos de los argumentos dados por Lamela para decretar prisión para el vicepresidente y los consejeros por riesgo de fuga, reiteración delictiva y rebelión.

Para Montilla, es necesario "buscar rebajar la tensión". Y ha señalado que los jueces han de "tener presente el interés general" al mismo tiempo que tienen en consideración principios del derecho como "la mesura y la prudencia". "No estoy hablando de oportunidad política o no, estoy hablando de que las sentencias y autos judiciales han de preservar una cosa: tener presente el interés general, lo que más conviene en este momentos", ha apostillado.

En este sentido, el senador socialista ha pedido no dar "más argumentos" que beneficien "ese movimiento emocional" que, en su opinión, ha llevado a los independentistas a "cerrar filas" y "sentirse agredidos": "No demos más argumentos al victimismo, por favor", ha recalcado.

Ha criticado la postura del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por no haber ido a declarar a la Audiencia Nacional (AN), algo que, para Montilla, no ha beneficiado al resto de sus compañeros que sí se presentaron ante la juez: "No les ha ayudado, eso es obvio", ha sentenciado.

A su juicio, Puigdemont debió haber convocado elecciones cuando pudo y el no hacerlo llevó al Gobierno a aplicar "una norma que está en la Constitución". "El Estado no tenía más salida que utilizar el 155, no le dejaron ninguna otra, esa es la verdad", ha destacado, aunque el senador se ausentó de la votación en la Cámara Alta que autorizó al Gobierno la aplicación de este artículo constitucional en Cataluña para no apoyarlo y tampoco posicionarse en contra.