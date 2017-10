Montilla pide a Puigdemont no declarar la independencia y evitar "grandes sufrimientos"

Reclama a Rajoy y Puigdemont "esfuerzos reales de disminución de la tensión"

Montilla considera que "ha habido demasiados silencios y demasiada ambigüedad por parte de la clase dirigente de este país" en relación al proceso independentista, y que no se ha dicho suficientemente claro el riesgo que entraña.

"Los propios impulsores del Brexit, que difundieron informaciones inexactas o falsas sobre el impacto económico y social de esa decisión, reconocieron posteriormente que habían exagerado o, simplemente, mentido", alerta Montilla, y afirma que muchos dirigentes británicos que entonces optaron por el silencio se arrepienten de no haber hablado claramente.

Y añade que el riesgo en Catalunya es ya evidente: "Las advertencias sobre la fractura social y la ruptura de la convivencia no son 'el discurso del miedo'. Constatar la gravedad de la fuga empresarial no es el 'discurso del miedo'. Alertar sobre la pérdida de oportunidades económicas para nuestra sociedad no es el 'discurso del miedo".