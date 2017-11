Montilla pide a Puigdemont que dé la cara en vez de estar fuera contando medias verdades para favorecer su campaña

EUROPA PRESS

El expresidente catalán ve "desproporcionada" la entrada en prisión de sus compañeros y avisa de que su situación "despierta simpatías"

El expresidente de la Generalitat de Cataluña y senador del PSC José Montilla ha instado al expresidente catalán, Carles Puigdemont, a volver a España y "dar la cara" delante de sus compañeros encarcelados y ha advertido de que esa "escapada" a Bélgica es un "elemento activo" de su campaña electoral para los comicios del 21D.

"Donde debería de estar Puigdemont es aquí dando la cara delante de los suyos, si ha declarado la independencia debe de estar con su pueblo y no fuera explicando medidas verdades, que todo el mundo sabe que son las mentiras perfectas", ha dicho en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Montilla ha insistido en que cuando Puigdemont se marchó a Bélgica tras declarar la independencia ya se habían convocado los comicios catalanes del 21D, por lo que, según él, "esa escapada forma parte de un acto que tiene que ver con la campaña electoral".

Por otro lado, ha señalado que la medida de prisión preventiva impuesta por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela hacia el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras y ocho exconsellers es "desproporcionada" y puede "despertar simpatías", ya que su situación tiene "una carga emocional importante" y, a su juicio, "esto no facilita que la campaña sea normalizada".

"Respeto las decisiones judiciales pero la prisión preventiva es el último recurso del derecho penal y se ha de ser muy prudente en su aplicación porque al independentismo hay que ganarle la batalla política y no utilizar la justicia para solventar problemas de carácter político, lo que no significa que ellos no estén sujetos a las leyes, las leyes son para todos", ha añadido

LISTAS PARA EL 21D

En cuanto a las listas del PSC en las elecciones del 21D, ha negado que el exlíder de Unió Democràtica de Cataluña (UDC) Josep Antoni Duran i Lleida vaya a ir en ninguna lista. Lo mismo ha dicho del el ex ministro socialista Josep Borrell que, aunque ha participado activamente en las manifestaciones a favor de la unidad de España, no quiere ir en listas, aunque Montilla no duda de que "hará campaña y se dejará la piel".

Además, ha apuntado que el PSC no pactará con una fuerza política como JxSí y ha insistido en que las formaciones que quieran separar a Cataluña de España "no tendrán a su lado" al PSC, sino que lo tendrán "en frente", ya que ellos lo que quieren es "dialogar y buscar soluciones". "Nosotros apostamos por la política y la política no es escudarse detrás de jueces y fiscales como ha hecho el PP, pero tampoco es hacer caso omiso a la Constitución como han hecho JxSí y la CUP", ha explicado.

"TRAMPITA" DE ARRIMADAS

Con respecto a la propuesta que ha hecho la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, a los partidos constitucionalistas (PP y PSC) de adherirse a un acuerdo "previo" al 21D en el que se comprometan a apoyar la lista más votada en los comicios, el expresidente de la Generalitat ha rechazado la iniciativa hasta conocer los resultados de los comicios y ha explicado que "lo importante es quién será capaz de solucionar el problema catalán después de las elecciones y no solo quien llega primero".

"Arrimadas se cree que está mejor situada y por eso hace esta pequeña trampita, pero al final el presidente será el que sea capaz de conseguir la confianza de los diputados del Parlament y es esto lo que ella se debería de fijar como objetivo", ha concluido.