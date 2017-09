Montero asegura que si Violeta Barba no fuese de Podemos sí saldría en "portadas y titulares" por el "botellazo"

La portavoz del grupo parlamentario Unidos Podemos, Irene Montero, ha asegurado este lunes que si la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, no fuese de Podemos, estaría en portadas y titulares por el "botellazo de agua" recibido el pasado domingo tras la Asamblea de Unidos Podemos sobre Cataluña.

Montero ha dicho estas palabras en declaraciones a La Cafetera, recogidas por Europa Press. "Me hubiese gustado a mí ver qué hubiese pasado si la Presidenta de las Cortes de Aragón no hubiese sido de Podemos, ya que hoy no sale en ninguna portada ni ocupa ningún titular", ha explicado.