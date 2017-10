Montero: "Si se está tentado a construir una España asimétrica y olvidarse del 28F se encontrará con Andalucía"

La consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha advertido este martes de que "si alguien tiene la tentación de volver a construir una España asimétrica y olvidarse del 28F, se va a encontrar de lleno, espero que no solo con el Gobierno de Andalucía, sino con el conjunto de partidos políticos, agentes sociales y económicos, que reclamaremos que a Andalucía se le dé lo que le corresponde".

De otro lado, y sobre las 35 horas de los funcionarios públicos andaluces, Montero ha dicho que se teme "lo peor" dado que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado por el momento sobre el levantamiento de la suspensión cautelar. Si bien ha garantizado que la Junta no será "insumisa" y ha lamentado que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, "no haya tenido capacidad de influir" para evitar el recurso del Gobierno.

En relación a la no provincialización del Presupuesto, la titular andaluza ha defendido que sí se ha territorializado y "hecho un esfuerzo por parte de la Junta" para trasladar las inversiones concretas en cada parte del territorio. No obstante, ha advertido de que la no modificación del sistema de financiación autonómico hace que la Junta "no cuente con todas las inversiones que le gustaría" por lo que ha tenido que priorizar los servicios públicos y las obras en marcha.