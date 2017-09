Moncloa cree que Puigdemont y Junqueras se han "descalificado democráticamente" y no pueden ser interlocutores

Méndez de Vigo advierte de que tendrán que responder ante los tribunales de justicia de esta "grave deslealtad institucional"

El Gobierno considera que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su vicepresidente económico, Oriol Junqueras, se han "descalificado democráticamente" con una actitud de desobediencia "continuada" ante el referéndum de autodeterminación y, por lo tanto, entiende que no pueden ser unos interlocutores válidos a partir del día 2 de octubre, según fuentes del Ejecutivo.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy lamenta la "deslealtad permanente" de las autoridades catalanas en todo este proceso, que siguen empecinadas en celebrar un referéndum de independencia que ha suspendido el Tribunal Constitucional por considerarlo "ilegal e inconstitucional". Por eso, en las filas del Gobierno no creen que Puigdemont o Junqueras puedan ser las personas con las que se abra una nueva etapa de diálogo a partir del día 1.

Además, ha recordado que el Gobierno le ha emplazado en numerosas ocasiones estos meses a que vuelva a la legalidad, de la que "no debió salir nunca". Preguntado entonces si cree que Carles Puigdemont no es un interlocutor válido para el Ejecutivo, Méndez de Vigo ha asegurado que será él el que "tendrá que ver si él puede ser interlocutor o no".