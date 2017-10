Monago reafirma que en Cataluña ya "no cabe tercera vía, ni el diálogo", sino que "ante un delito, la ley"

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha aseverado este miércoles que en la situación actual en Cataluña "no cabe la tercera vía, ni el diálogo", sino que a su juicio, "ante un delito, la ley" es la que debe aplicarse.

"No cabe buenrrollismo, no caben terceras vías", ha aseverado Monago, quien ha considerado que el mensaje del Rey este pasado martes "fue muy claro: la ley, siempre la ley, ante un desafío, la ley, ante un incumplimiento, la ley, y ante un delito, la ley".

En ese sentido, ha reiterado que "no cabe tercera vía, no cabe el diálogo", ya que según ha añadido Monago, "no quieren diálogo", por lo que ha señalado que en la situación actual "no caben medias tintas", sino que cada uno "tiene que ponerse en su posición".