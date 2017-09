Monago (PP) reitera que para hablar de presupuestos de Extremadura antes se debe reunir a la comisión de seguimiento

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha reiterado que para hablar de presupuestos con el gobierno autonómico del socialista Guillermo Fernández Vara "antes" debe convocarse a la comisión de seguimiento, creada en la Cámara regional a instancias del Grupo Popular y "como exigencia irrenunciable en la negociación de las vigentes cuentas de la comunidad autónoma".

"Las cosas se tienen que valorar como son" y los "engaños no salen gratis", ha señalado Monago en su intervención ante la Junta Directiva Regional del PP, reunida en la tarde de este pasado jueves, día 14, en Mérida (Badajoz).

Al mismo tiempo, ha recordado que los 'populares' tuvieron que reclamar la creación de la citada comisión después de comprobar el "ridículo" grado de ejecución de los presupuestos 2016, que se cerraron "anticipadamente" y que además "no sirvieron para dinamizar la economía y el empleo", informa en nota de prensa el PP autonómico.

Tras afirmar que "no es casual que Extremadura sea la campeona del paro por primera vez en una década", ha apuntado que las inversiones que la Junta "se dejó en el cajón" al "no" ejecutar los presupuestos equivalen a "más de 16.000 empleos que no se crearon en la región en 2016".