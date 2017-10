Molina, sobre las críticas de Bescansa, dice que Podemos es un partido de "ámbito español, patriótico"

Espera que Puigdemont no declara la independencia y duda de que unas nuevas elecciones sean la solución

No obstante, se ha mostrado confiado en que Carles Puigdemont no declare la independencia. "No sé si sería un error, pero sí una decisión que no va a aportar nada bueno a la resolución de este conflicto, que tiene un tinte eminentemente político".