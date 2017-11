Ministro de Exteriores de Venezuela exige a España la libertad de los "presos políticos" catalanes

Envía un mensaje de "solidaridad" a Cataluña por los hechos posteriores "a la declaración de su independencia"

"Exigimos que las autoridades españolas pongan en libertad a los presos políticos. El diálogo democrático debe ser la vía, no la represión", ha dicho a continuación el ministro, yerno del fallecido presidente Hugo Chávez, antes de decir que confía en que "el gobierno español respete los derechos humanos y políticos de los presos de conciencia y que la democracia se imponga".

Esta es la primera alusión de Venezuela a la declaración unilateral de independencia proclamada en el Parlamento de Cataluña el pasado viernes. El Gobierno de Caracas no estuvo entre los que se apresuraron a dejar claro que no reconocerían la independencia y dieron su apoyo al Gobierno español, pero tampoco hizo ningún signo de reconocimiento --cosa que no ha hecho ningún Gobierno--.