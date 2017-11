Millo replica al "crispado" Puigdemont que los catalanes no le han votado nunca y le recomienda "modestia"

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha replicado este martes al expresidente catalán, Carles Puigdemont, al que nunca había visto "tan exaltado y crispado", que el 21-D tiene la oportunidad de ser candidato a la Presidencia ya que en las últimas elecciones los catalanes no le votaron a él personalmente, y le ha recomendado "modestia, calma y tranquilidad".

Millo (PP) le ha recordado que los catalanes no le han votado nunca como candidato a presidente --iba en las listas de JxSí pero no era el 'número uno'--, mientras que el popular sí: "Fui cabeza de lista por Girona y tú no los has sido nunca. Los catalanes y catalanas no te han votado nunca a ti como candidato a Presidente".