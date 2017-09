Militares de la UME viajan a México para colaborar en las tareas de rescate tras el terremoto

Un equipo de enlace de la Unidad Militar de Emergencias (UME), compuesto por siete efectivos, parte la noche de este miércoles hacia México para sumarse a las tareas de rescate y localización tras el terremoto registrado ayer en el centro y sur del país que ha dejado decenas de muertos. Unas labores a las que se sumará otro equipo que partirá el jueves.

Sin embargo, las autoridades no han dado por cerrado el balance, en la medida en que aún se busca a posibles víctimas entre los escombros y no existe certeza de que algunos datos no estén duplicados. En las últimas horas se ha llegado a revisar a la baja el recuento de fallecidos.