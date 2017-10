Merkel, Macron y otros líderes de la UE cierran filas con España ante el desafío independentista

El presidente francés aboga por que el Consejo Europeo envíe un "mensaje de unidad en torno a España"

Tajani ha considerado que se puede abrir la vía del diálogo "hasta el último minuto" y que el que no se haya activado aún el artículo 155 de la Constitución demuestra la voluntad del Gobierno. También ha avisado de que una declaración unilateral sería "un error, una herida, que causará daños a Cataluña, a España y a Europa".

CATALUÑA NO ESTÁ EN LA AGENDA OFICIAL

La situación en Cataluña no forma parte de la agenda formal de la cumbre europea, pero el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, podría incluirlo si así lo pidiera Rajoy, algo que hasta el momento no ha sucedido, según fuentes europeas.

Aunque desde el equipo de Tusk apuntan que "no se espera" que el asunto llegue a la mesa de discusión formal, algunos de los mandatarios han apuntado a su llegada que la preocupación por lo que ocurre en Cataluña será previsiblemente tema de conversación. Eso sí, no ha sido el caso de Rajoy, que ha entrado en el edificio sin responder a preguntas de los periodistas.

"Creo que no podemos ignorar la situación que hay hoy en Cataluña y seguramente hablaremos de ello, pero no está en el orden del día del Consejo Europeo, es un problema 'hispano-español'", ha indicado el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel.

El luxemburgués ha subrayado que en España "hay una ley y una Constitución que deben ser respetadas" y ha confiado en que se dé con una solucion "política, diplomática" que permita a las dos partes dialogar, ya que, a su juicio, "cualquier otra solución no será buena".

"No hay ningún incidente, ninguna crisis, si lo hubiera imagino que el presidente o ministro de Exteriores españoles habrían contactado con sus homólogos en Bélgica, y no ha sido el caso", ha zanjado.

También el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, ha calificado la crisis catalana como un "asunto interno" de España sobre el que no ha querido pronunciarse más allá de señalar que el Gobierno está aplicando lo que dicta el Tribunal Constitucional.

"No voy a pronunciarme porque es un asunto interno español. No me gustaría que él comentara sobre asuntos internos en Países Bajos", ha argumentado.