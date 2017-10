Mendia reprocha a Rajoy que "se parapete detrás de jueces y policías, después de meses de inacción" en Cataluña

Asegura que Euskadi "no tiene nada que imitar" y celebra un clima político "que resuelve problemas, en lugar de provocarlos"

En el acto de clausura del VIII Congreso del PSE-EE de Vizcaya, Idoia Mendia ha defendido una solución que evite "poner en riesgo todo lo construido hasta ahora". "Esto no va de ver quién saca más gente a la calle, para decir que has ganado. Esto va de sentarse en una mesa y tratar de buscar una solución que atienda a todos. No insistamos en una guerra de frentes", ha explicado.