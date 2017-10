Méndez de Vigo pide a Puigdemont "reflexión" y "volver a la cordura": "Estamos a tiempo de evitar males mayores"

Tacha de "falsedad monumental" decir que los presidentes de ANC y Òmnium son presos políticos

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, el también ministro de Educación le ha reclamado "responsabilidad". Puigdemont envío un escrito al Gobierno en el que no aclaraba si había declarado o no la independencia de Cataluña. Enseguida, desde el Ejecutivo central le afearon su contestación --sólo debía contestar sí o no-- y le recordaron que estaba a tiempo de evitar la aplicación de las disposiciones del artículo 155 de la Constitución. El plazo concluye este jueves a las diez de la mañana.