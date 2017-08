El gobierno y las fuerzas de seguridad niegan que Bélgica pidiera información sobre el imán de Ripoll

El ministro y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo , ha asegurado hoy, sobre la investigación de los atentados, que al Gobierno no le consta que el alcalde de Vilvoorde (Bélgica) alertara del imán Abdelbaki Es Satty en 2016: "Al Gobierno no le consta. Lo he escuchado, pero no tengo ninguna información sobre esa cuestión".