Méndez de Vigo dice que el Barça no es solo un club catalán y está "seguro" que su comunicado "no gustó a muchos"

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este jueves que el Barça no es solo un club de Cataluña y se ha mostrado convencido de que el comunicado que ha difundido tomando una "posición política" ha disgustado a "muchos" de sus seguidores.

Méndez de Vigo ha señalado que "los clubs de fútbol son clubs de fútbol". "Y en el Barça habrá gente que sea independentista y mucha gente que no lo sea. Y el Barça no es solamente un club de Cataluña sino que tiene también muchos seguidores, no solo en España sino en todo el mundo. Y estoy seguro que a muchos de ellos no les ha gustado que el club de fútbol, que la directiva, tomara una posición política en estos momentos", ha asegurado.