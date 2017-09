Maza avisa que Puigdemont podría ser detenido si incurre en malversación

José Manuel Maza ha recordado que el delito de desobediencia, al igual que la prevaricación, no conlleva pena de prisión, por lo que Puigdemont iría a la cárcel si hubiera incurrido en malversación . Aunque, reitera, que "no quiere decir que se pida o no". "Tendremos que ver las circunstancias en que se produce en su momento, de momento no lo hemos solicitado", ha explicado.