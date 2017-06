Rechaza que la formación se lucrara con los gastos para viajes de eurodiputados

Ha añadido que nunca ha tenido "especial interés" por revisar estos papeles y que los 3.000 euros que aparecen en estos documentos vinculados a 'Jaime' no fueron aportados por él para la organización. "No fue por mí seguro. No lo sé, no me consta, lo desconozco", ha añadido, para concluir que su relación con el extesorero siempre ha estado dentro de la normalidad.