Martín Pallín trabajará con otros expertos en una propuesta de referéndum pactado para Cataluña que se base en Quebec

El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín trabajará con otros expertos en una propuesta de referéndum pactado para Cataluña, que se base en el caso de Quebec y en las recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, al que pertenece España, "y que podría también echar una mano".

"No pretendemos tener la exclusiva de que sea la solución definitiva, pero hay que trabajar sobre algo semejante o parecido a lo que nos viene dado por países tan consolidados y con tanta tradición democrática como Canadá, por ejemplo", ha apuntado.

Además, ha señalado que, en primer lugar, "el referéndum no es ilegal, sino que está suspendido, y el Tribunal Constitucional no ha dicho todavía si es constitucional o no". "Por tanto, el referéndum, de momento, parece, por la suspensión, que es inconstitucional. El referéndum sería ilegal si fuese contrario al Código Penal", ha añadido.