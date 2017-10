Marta Torrecillas, la mujer que dijo que la Policía le había partido los dedos: "Tengo una capsulitis"

“Estaba defendiendo a la gente mayor porque han pegado a niños, a ancianos, me han tirado escaleras abajo, me han dado patadas, me han roto los dedos uno a uno, en medio de las escaleras con la ropa levantada, me han tocado las tetas y se reían. Me han pegado mientras los grababa todo el mundo. Explícalo, que se entere todo el mundo. Me han roto los dedos uno a uno . Esto es mucha maldad, mucha, mucha”, contaba lo ocurrido en el colegio Pau Claris de Barcelona, donde era miembro de la mesa electoral.