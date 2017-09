Marta Rovira (ERC) aplaude la propuesta de Podemos pero recuerda que están en minoría

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha celebrado este lunes la propuesta de Podemos de celebrar una asamblea con parlamentarios y alcaldes para instar al Gobierno a pactar un referéndum con la Generalitat, y ha añadido que la estudiarán "con mucha simpatía".

En un acto en Mollet del Vallès (Barcelona) junto con el conseller de Salud, Toni Comín, y el primer teniente de alcalde de Sabadell (Barcelona), Juli Fernández, Rovira ha recordado, sin embargo, que Podemos no tiene mayoría y que Cs, PP y PSOE ya han afirmado que no están a favor de su propuesta.

"Evidentemente, la mayoría de Cs, PP y PSOE han tenido que salir a decir que no están a favor, que no están a favor del diálogo; no es ninguna sorpresa, nos lo dicen cada día en Cataluña", ha lamentado Rovira.