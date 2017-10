Maroto: "Es el último momento de reflexión de los secesionistas"

Reprocha a Urkullu su apoyo al Govern "que está dando un golpe" y pide que no se contagie de "aires de ruptura"

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha afirmado que, "hoy, después de que Europa diga 'no' a la ilegalidad y la ruptura", es "el último momento para la reflexión de los secesionistas" catalanes.

Además, ha reprochado al lehendakari, Iñigo Urkullu, su apoyo al Govern, "que está dando un golpe a la democracia", y ha lamentado que ponga "el riesgo la estabilidad de Euskadi". Por ello, le ha reclamado que "vuelva a la responsabilidad" y no se deje contagiar por "los aires de ruptura".

También ha recordado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha respaldado al Gobierno de la Generalitat y ha denunciado que se estaban "dinamitando puentes". "Tenemos la obligación de decirle al señor Urkullu que dinamitar puentes no es restablecer el orden constitucional y hacer que la Ley se respete, sino prestar el apoyo a un Gobierno que está dando un golpe a la democracia, dinamitar puentes es, señor Urkullu, que, con sus palabras, se ponga en riesgo la estabilidad del País Vasco y de España", ha apuntado.

En esta línea, ha indicado que creían que "ya sabría a estas alturas que los políticos están para resolver los problemas y no para crearlos". "Así que el mensaje es muy claro y muy nítido. Señor Urkullu, desde el PP le pedimos que vuelva a la responsabilidad y no se deje contagiar por los aires de ruptura. Es así de sencillo, hablamos de convivencia en el País Vasco y es lo que pide una inmensa mayoría de los ciudadanos", ha indicado.

Javier Maroto ha subrayado que hoy también se está ante "un reto importante, que es la ruptura de la convivencia, el intento de un golpe a la democracia que se está pergeñando por unos políticos independentistas en Cataluña, que están cometiendo el peor terror que puede cometer un político, que es dividir a una sociedad y ocuparse de lo que no es prioritario". "La libertad, que es la defensa de la legalidad, de la convivencia, también en las calles de Cataluña, se tienen que ganar desde la unidad", ha aseverado.

"Otros, hoy respaldan al Gobierno, pero hace muy poco decían que en la península ibérica, las naciones, además de Portugal, eran Galicia, el País Vasco, España y Cataluña. Ésa no era la forma de poder actuar", ha subrayado en referencia al PSOE.

Maroto ha señalado que Puigdemont "se ha quedado solo en Europa" con los "secesionistas", que van "a la desesperada", porque su "última bala política, su último intento para que sus aspiraciones pudieran ser una realidad, era el proyecto europeo". No obstante, ha destacado que la Unión Europea es "un espacio donde se ama la libertad, se respeta la legalidad y se tiene en cuenta que la legislación de cualquier Estado miembro es también legislación europea".

Maroto ha considerado que, en este contexto, después de que Europa haya dicho "que no a la ruptura, no a cometer una ilegalidad, no a la ruptura de la convivencia hoy es el último momento para reflexión de esos secesionistas".