Maroto aplaude que Iceta pida no acudir a las urnas el 1-O para "no hacer el caldo gordo" al independentismo

El vicesecretario de política sectorial del PP, Javier Maroto, ha aplaudido el llamamiento que ayer hizo el líder del PSC, Miqel Iceta, para que los ciudadanos no participen en el referéndum independentista que se pretende organizar el uno de octubre, porque supone "hacer el caldo gordo" al independentismo.

El dirigente 'popular' ha mantenido el discurso de todo su partido y del Gobierno de no adelantar qué pasos se darán para contrarrestar los que a su vez den la Generalitat o el Parlament. Ha pedido tranquilidad y ha dicho que en Cataluña hoy hay políticos que no pueden hablar de Estado de Derecho ni están "en las claves de la democracia occidental" porque no están respetando la legalidad.